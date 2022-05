Homem tenta roubar pinga em pizzaria em Caucaia, mas apanha de clientes e vai preso

Homem portava uma faca de cozinha e já tinha roubado o estabelecimento no dia anterior

Caso foi registrado no 1º DP de Caucaia do Alto, em Cotia. Foto: Google imagens





Um homem, de 40 anos, entrou em uma pizzaria na Estrada da Água Espraiada, no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, portando uma faca de cozinha na noite da última quinta-feira (12). Seu objetivo era roubar três garrafas de aguardente da marca corote, avaliado em R$ 8 cada, e mais dinheiro do caixa. Mas o que ele não esperava é que os clientes, que aguardavam suas pizzas, reagiriam.





Assim que anunciou o roubo, segundo a Polícia Civil, os clientes que estavam no estabelecimento foram para cima do suspeito e lhe deram chutes e socos. Com as agressões, ele ficou desmaiado no local e só despertou com a chegada da Guarda Civil Municipal (GCM).





O homem foi levado para o Pronto Atendimento de Caucaia do Alto e, assim que recebeu alta, foi para delegacia.





Segundo os proprietários da pizzaria, ele tinha roubado duas garrafas de corote no dia anterior utilizando a mesma faca.





O caso foi registrado como roubo a estabelecimento comercial no Distrito Policial de Caucaia do Alto.