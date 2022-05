Circo em Cotia proibido pela prefeitura estava autorizado pela Secretaria de Cultura, diz empresa

Procurada, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cotia não comentou o caso

Foto: Divulgação / Circo Los Agady





O circo Los Agady, que estava instalado no recinto de eventos, ao lado do Terminal Metropolitano de Cotia, tinha autorização da Secretaria Municipal de Cultura para funcionar no espaço, afirmou a organização do espetáculo ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (16).





Em mensagem de áudio, a empresa disse que o circo tinha todas as autorizações para ser montado no recinto. “Tínhamos autorização do Corpo de Bombeiros, que fez a vistoria, e a autorização por escrito do secretário de Cultura (Arildo Gomes). Mas aí o prefeito falou que a gente não podia montar no local e que ia ver se a gente teria uma outra data para voltar”, afirmou.





Cotia e Cia procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cotia desde a manhã de hoje para buscar uma explicação, mas até a publicação desta reportagem, às 18h, não retornou.