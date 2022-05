Circo não apresentou documentos após a autorização, diz Secretaria de Cultura de Cotia

Nota da Secretaria de Cultura foi enviada ao Cotia e Cia um dia após a publicação da reportagem sobre a retirada do circo do recinto de eventos

Circo Los Agady. Foto: Divulgação





O circo Los Agady, que estava instalado no recinto de eventos, ao lado do Terminal Metropolitano de Cotia, não enviou os documentos necessários para a realização do evento, informou a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer ao Cotia e Cia nesta terça-feira (17).





Segundo a secretaria, a autorização ao circo foi emitida no dia 29 de abril para uso do espaço público dentro do período de 01/05 a 01/06. A autorização emitida, de acordo com a pasta, estava condicionada a necessidade de o Circo Los Agady apresentar laudos, alvarás e autorizações dos órgãos competentes e de comunicar aos responsáveis pela segurança e pelo trânsito sobre a estrutura no local.





“Ocorre que, em 10/05/2022, transcorridos 11 dias da autorização emitida pela Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia, o documento foi cancelado, pois o Circo Los Agady de Espetáculos não apresentou documentos como: laudo de engenheiro, croqui da estrutura, alvará da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, Laudo do Corpo de Bombeiros e nem comunicou aos órgãos de segurança e de trânsito sobre a estrutura que estaria funcionando no local”, diz a nota enviada ao Cotia e Cia um dia após a publicação da reportagem. , diz a nota enviada ao Cotia e Cia





Já a organização do evento disse ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (16) que a empresa tinha todas as autorizações para ser montado o circo no recinto. “Tínhamos autorização do Corpo de Bombeiros, que fez a vistoria, e a autorização por escrito do secretário de Cultura (Arildo Gomes). Mas aí o prefeito falou que a gente não podia montar no local e que ia ver se a gente teria uma outra data para voltar”, afirmou.





A empresa ficou de enviar os documentos à reportagem.