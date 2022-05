Congada de Cotia pode ser incluída no calendário oficial de eventos após 71 anos de existência

Projeto de Lei foi aprovado pela Câmara de Cotia nesta terça-feira (17) e segue agora para sanção ou veto do prefeito Rogério Franco

Congada de São Benedito de Cotia. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Oficializada em 1951, a Congada de São Benedito de Cotia pode ser incluída no calendário oficial de eventos do município. A tradição marca a celebração pela libertação dos escravos no Brasil e faz parte do Patrimônio Cultural Imaterial de Cotia.





O projeto de lei foi lido na sessão desta terça-feira (17) da Câmara Municipal de Cotia. De autoria do vereador Marcinho Prates, o texto foi aprovado por dez votos e segue agora para sanção ou veto do prefeito Rogério Franco.





SOBRE A CONGADA





A Congada de São Benedito foi trazida para Cotia pelas mãos e talento de Benedito Pereira de Castro. Seu Dito nasceu em São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, em São Paulo, e foi lá que sua mãe deu origem à Congada da região em celebração à assinatura da Lei Áurea, em 1888, pela Princesa Isabel, que garantiu a liberdade dos escravos.





Mudou-se para Cotia ainda na adolescência e teve a ajuda do pai e dos irmãos para fundar a Congada no município. Desde então, a semana de 13 de maio tem sido comemorada pela família Castro.