Trechos da estrada do Atalaia e Rua Indusquímica em Cotia passam a ser sentido único

A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia implantou sentido único em um trecho de 200 metros das vias: estrada do Atalaia e rua Indusquímica, no bairro Atalaia. O motivo, segundo a secretaria, é garantir mais fluidez para o tráfego de veículos no local. A mudança começou a valer nesta terça-feira (17/05). Toda a sinalização viária por conta da mudança já foi implantada. Também há faixas no local para orientar os motoristas.





Com a mudança, o trecho de 200 metros da estrada do Atalaia chegando na avenida Lyons passa a ser mão única exatamente no sentido da avenida Lyons. Já os 200 metros iniciais da rua Indusquímica, saindo da avenida Lyons, passa a ser sentido único para o motorista que seguirá para a estrada do Atalaia.