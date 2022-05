Prefeitura de Cotia abre processo seletivo para contratar farmacêutico e assistente de farmácia

Ao todo são seis vagas; veja como se inscrever.





A prefeitura de Cotia publicou nesta terça-feira (17) o edital de um processo seletivo simplificado para contratação de 6 profissionais, sendo 1 farmacêutico e 5 assistentes de farmácia, o salário varia de R$ 1.376,06 a R$ 3.337,00.





A contratação será efetuada em caráter temporário, com base na Lei Municipal, por um prazo de até 12 meses.









Para o cargo de assistente de farmácia é exigido ensino médio, já para farmacêutico ensino superior na área, para acessar o edital completo clique aqui.

As inscrições ocorrerão conforme cronograma estabelecido serão recebidas a partir das 08h do dia 18/05/2022 até às 17h do dia 20/05/2022, observado o horário oficial de Brasília/DF, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico https://forms.gle/Jud5bMCWtLsKR5fq6 não sendo aceita qualquer outra forma de inscrição ou inscrição fora do prazo.