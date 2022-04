Reportagem do Cotia e Cia será publicada em livro didático que terá 39 mil exemplares

Reportagem aborda as péssimas condições das estradas e as dificuldades que dezenas de crianças enfrentam para chegar às escolas

Reportagem foi publicada no site no dia 7 de fevereiro de 2022. Foto: Reprodução





A reportagem do Cotia e Cia, com a manchete ‘Estradas sem asfalto viram obstáculos para crianças irem às escolas em Cotia’, será publicada no livro didático Novo Projeto Português do 8º ano.





Com autoria de Lucia Teixeira, Silvia Maria de Sousa, Karla Faria e Nadja Pattresi, o livro será utilizado por um período de 4 anos, a contar da data de sua publicação. Segundo a editora, a tiragem será de 39 mil exemplares impresso e digital.





[LEIA AQUI]. A reportagem que será publicada no livro mostra a situação de estradas, principalmente do bairro Caputera, que dificultam o acesso de crianças até as escolas





Cotia e Cia já vem acompanhando a situação das vias há alguns meses e cobrando do Executivo e Legislativo medidas que possam solucionar os problemas.