Van escolar de Cotia fica atolada em estrada de terra enquanto transportava crianças

Uma van escolar ficou atolada na Estrada do Tanabe, em Cotia, quando transportava cerca de 15 crianças para casa no final da tarde desta quinta-feira (17). Os alunos, que têm entre 4 e 7 anos, voltavam da Escola Municipal Florentina Francisca de Oliveira.

“Eu costumo pegar minha filha no ponto em que a perua para umas 17h15. Mas ontem, ela foi chegar já era umas 18h20. Fiquei esperando preocupada. Minha filha ficou traumatizada. Além da minha filha, eu pego mais três crianças. Você precisava ver como elas falavam. Ficaram traumatizadas”, relata Daisy Cristina dos Santos, mãe de uma aluna de 6 anos.

Segundo ela, a menina ficou tão traumatizada, que hoje pediu chorando para não ir à escola. “E eu não vou mandar ela. Vai que Deus me livre começa a chover de tarde e acontece a mesma coisa”, disse.

A situação está tão crítica que os próprios funcionários da van escolar, que atendem a região, disseram que se chovesse hoje não teria como realizar o transporte das crianças para não colocá-las em risco.

publicou uma reportagem sobre as condições dano início da semana passada. Na ocasião, a mesma van ficou atolada na via após forte chuva que atingiu a região.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana informou ao site que tinha dado início ao trabalho de manutenção da via dois dias antes do ocorrido. Disse também que, com a chegada de material, o trabalho seria continuado, mas “dependendo das condições climáticas”.

Porém, não choveu nos últimos dias. Apenas bastou uma chuva fraca na tarde de ontem para a estrada voltar a apresentar problemas. “Nada foi feito. Eles deram um tapinha com as pedras lá e passaram a máquina. Nem choveu direito e a perua já atolou”, comentou Daisy.

O QUE DIZ A SECRETARIA

Cotia e Cia voltou a fazer contato com a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na manhã desta sexta-feira (18). Em nota, a pasta informou que na Estrada Tanabe, assim como outras vias de terra dentro do município, estão sendo realizados os serviços de manutenção, conforme programação da secretaria. "Essa via referida consta na programação e, nos próximos dias, as equipes estarão no local", garantiu.





A secretaria ressaltou ainda que não foram só as chuvas que atrasaram os serviços, mas também a falta de material. "Importante esclarecer para a população que a Prefeitura depende do fornecimento de materiais e algumas empresas que fornecedoras fecharam/suspenderam as atividades no fim do ano passado e início deste ano, dando férias coletivas para os colaboradores. Assim, apenas nesta semana o fornecimento foi reiniciado", concluiu.