Veículos usados pela GCM de Cotia custam mais de R$ 3 milhões por ano

Novas viaturas da GCM entregues no dia 3 de abril de 2022. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Os veículos alugados pela Secretaria de Segurança Pública para a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia custam R$ 263.130 mil por mês. São, ao todo, 60 veículos, entre viaturas e motos [CONFIRA A TABELA COM A RELAÇÃO DOS VALORES NO FINAL DA REPORTAGEM].





Center Lopes, com sede em Barueri. Ele está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de Cotia [VEJA AQUI] O valor anual do contrato – contando apenas os veículos usados pela GCM - é de R$ 3.157.560 (R$ 3,1 milhão). O contrato foi assinado em setembro de 2018 com a empresa, com sede em Barueri. Ele está disponível no . O valor anual do contrato –- é de





Entre os veículos alugados pela Segurança Pública, estão 6 Renaults Sandero, 25 Jeeps Renegade, 1 Mercedes Sprinter com capacidade para 16 lugares, 1 Volkswagen Amarok cabine dupla (no contrato diz duas, mas uma é usada pela Defesa Civil), 6 Mercedes Sprinter modelo 415 com capacidade para 3 pessoas, 9 Traiblazers e 12 motos Suzuki Stron.





Cada Jeep Renegade, por exemplo, é alugado pelo valor de R$ 4.150 por mês. Os 25 veículos custam, portanto, R$ 103.750 mensais para o Poder Público. Já as 9 Traiblazers, usadas pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), custam, cada uma, R$ 8.490. As nove somam o total de R$ 76.410 por mês.





VEÍCULOS SUBSTITUÍDOS





novos veículos da frota da GCM. Na verdade, os 25 Jeeps Renegades foram substituídos pelo modelo Duster. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a substituição se fez necessária, pois os Jeeps já estavam com alta quilometragem rodada. Durante a confraternização do aniversário de Cotia, no dia 2 de abril deste ano, a Prefeitura entregouNa verdade, os 25 Jeeps Renegades foram substituídos pelo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a substituição se fez necessária, pois os Jeeps já estavam com alta quilometragem rodada.





No termo aditivo do contrato, que Cotia e Cia teve acesso por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), diz exatamente isso, que “as viaturas estão operando há quase três anos e estão apresentando manutenção de 32 escalão, ou seja, problemas de motor, câmbio e diversos outros problemas, bem como que algumas viaturas já ultrapassaram a quilometragem permitida”.





Os 25 veículos modelo Duster, portanto, têm o mesmo custo mensal dos Jeeps Renegades.





Confira a tabela abaixo:





Tabela feita de acordo com o contrato. Arte: Cotia e Cia





