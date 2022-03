Cotia renova 40% da frota de viaturas da Guarda Civil

Os Jeeps Renegades serão substituídos pelo modelo Duster 0km. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a substituição se faz necessária, pois os Jeeps já estão com alta quilometragem rodada

Veículos estão estacionados em frente ao Paço Municipal. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Nesta semana, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Segurança Pública, vai entregar os novos veículos da frota da Guarda Civil Municipal (GCM). Serão renovados 40% dos veículos da corporação.





Os Jeeps Renegades serão substituídos pelo modelo Duster 0km. De acordo com a Secretaria, a substituição se faz necessária, pois os Jeeps já estão com alta quilometragem rodada.





Os novos veículos estão estacionados em frente ao Paço Municipal, prontos para começarem a rodar no patrulhamento e atendimento de ocorrências na cidade.





De acordo com a Prefeitura, os veículos da ROMU não serão substituídos neste momento, pois estão com menos quilometragem rodada. Atualmente, a Guarda Civil conta com mais de 40 viaturas, entre os 25 Jeeps (que serão trocados por Duster), Trailblazer (ROMU), Sanderos, Ônibus, Van e Motos.





Segundo a Prefeitura, todas as viaturas da GCM contam com sistema de rastreamento por geolocalização. “Com isso, a central da corporação consegue monitorar a movimentação das viaturas e acionar de forma rápida e assertiva a guarnição que estiver mais próxima de uma ocorrência, por exemplo”, informou.