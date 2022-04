Caucaia do Alto recebe mais uma edição do evento de adoção de animais

Estão sendo disponibilizados cães e gatos, todos estão castrados, vacinados e vermifugados; conheça os animais

Adoção de animais acontece neste sábado (30). Foto: Divulgação





O setor de Zoonoses da Prefeitura de Cotia realiza neste sábado (30) a 5ª edição da adoção de animais na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto. O evento vai das 9h às 12h.





Estão sendo disponibilizados cães e gatos, todos estão castrados, vacinados e vermifugados. Para adotar um pet é preciso ter idade a partir de 18 anos.





Os novos tutores dos animais deverão apresentar documento oficial com foto, comprovante de endereço e informar um telefone de contato no momento da adoção, além de responder uma entrevista no local.