‘Dia do Teatro’ é incluído no calendário de eventos de Cotia

Data será comemorada anualmente no dia 28 de outubro

Rogério Franco (PSD), sancionou a Lei que inclui no calendário oficial de eventos e de programações do município, o "Dia do Teatro", a ser comemorado anualmente no dia 28 de outubro. O projeto é de autoria do vereador Peka Santos (Pros). O prefeito de Cotia,, sancionou ae de programações do município, oa ser comemorado anualmente no dia 28 de outubro.





De acordo com a lei, a programação dos eventos comemorativos poderá ser coordenada e organizada pelo Poder Executivo, por intermédio das secretarias municipais de Cultura e Lazer, e da Educação, com apresentação de peças teatrais, espetáculos, dentre outras atividades, “a fim de celebrar a importância do teatro, bem como proporcionar momentos de entretenimento e reflexão para nossa comunidade”.





Para a realização dos eventos, poderão ser utilizados os próprios municipais, desde que previamente autorizados pela Prefeitura de Cotia.