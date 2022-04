Câmara de Cotia antecipa eleição da Mesa Diretora e Vice-Presidência

Eleição deveria acontecer a partir de setembro, mas proposta aprovada pela maioria dos vereadores a antecipou para a próxima terça-feira (3); veja quem foi contra

antecipou a eleição da Mesa Diretora e da Vice-Presidência para a próxima terça-feira (3). A Proposta de Emenda à Lei Orgânica, que solicita a antecipação da eleição, foi aprovada na sessão do dia 19 de abril por 14 votos. Apenas o vereador Dr Castor Andrade (PSD) votou contra a Proposta. A Câmara Municipal de CotiaA Proposta de Emenda à Lei Orgânica, que solicita a antecipação da eleição,Apenas o vereador





A emenda aprovada altera o artigo 53 da Lei Orgânica do Município, que previa a eleição do período de setembro a dezembro. Com a nova redação, a eleição para renovação da Mesa Diretora e Vice-Presidência passa a ser realizada no período de março a dezembro, mediante requerimento subscrito por, no mínimo, 1/3 dos vereadores.





[VEJA AQUI], além do vereador Dr. Castor, os vereadores Sandrinho Santos (Solidariedade), Felipe Variedade (Pros), Johny Santos (PMN) e Peka Santos (Pros) também não assinaram. No requerimento, além do vereador Dr. Castor, os vereadorestambém não assinaram.





Fato curioso é que o documento é também assinado por Sérgio Folha, atual secretário de Habitação e Urbanismo. Folha foi eleito vereador pelo Partido Verde (PV), mas no início do mandato atual aceitou o convite do prefeito Rogério Franco para assumir a secretaria.





Quem ocupou então a cadeira de Folha na Câmara foi Tim, que ficou como primeiro suplente do PV na primeira eleição municipal sem coligações na disputa para o legislativo.





A nova composição da Mesa Diretora e Vice-Presidência será para o período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024.





O QUE É A MESA DIRETORA





A Mesa Diretora é o órgão de direção da Câmara Municipal. A ela cabem as tarefas administrativas e executivas.





Atualmente, a Mesa Diretora de Cotia é composta pelos vereadores Celso Itiki (Presidente), Marcinho Prates (Vice-Presidente), Edson Silva (1º Secretário) e Paulinho Lenha (2º Secretário).





Entre as principais funções, estão a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara, destacando-se os atos de Direção, Administração e Execução das deliberações aprovadas em Plenário.