Cotia iniciou 2022 com saldo positivo de emprego, aponta Caged

Os números são referentes aos meses de janeiro e fevereiro

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia









O município de Cotia começou 2022 com saldo positivo de emprego. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, a cidade iniciou o ano com saldo positivo de 232 vagas, ou seja, houve mais contratações do que desligamentos de empregos formais. Os números são referentes aos meses de janeiro e fevereiro.





No mês de janeiro, a cidade anotou 131 novos postos de trabalho, enquanto que em fevereiro foram 101 novas vagas, de acordo com o Caged. Este resultado é obtido a partir da subtração do número de novas admissões (6.934) do número de demissões (6.702).





O setor que mais gerou vagas de emprego formal no período, segundo o órgão, foi a indústria, com 279 novos postos de trabalho. Na sequência, ficou a construção, com 107 vagas ocupadas.





Já os setores de comércio, serviços e agropecuária fecharam os dois primeiros meses do ano com saldo negativo de -110, -42 e -2, respectivamente.