Pastor de 25 anos 'invade' show no Rodeio de Cotia e faz oração de cima do palco; veja vídeo

Com uma faixa dizendo que faria uma declaração de amor, Erick Barbosa da Paz conseguiu subir no palco e chamou a atenção do público e do cantor João Gomes. Em entrevista ao Cotia e Cia, o pastor contou como que a ação foi planejada; confira

Reprodução: Instagram

Na noite da última quinta-feira (7), as pessoas que estavam na Festa do Peão de Cotia para assistir ao show do cantor João Gomes, presenciaram uma cena inusitada.





O pastor Erick Barbosa da Paz, de 25 anos, levou uma faixa que estava escrito: ‘João Gomes, me deixa subir ao palco pra declarar o meu amor’. O cantor estava fazendo uma música à capela quando parou e abriu a faixa no palco. “Rapaz, se esse amor for do tamanho desse cartaz...”, disse o cantor.





Então Erick começou a falar no microfone: “Eu quero fazer uma declaração de amor aqui, mas essa declaração de amor eu quero fazer para uma pessoa que me amou há mais de dois mil anos. E o nome dela é Jesus Cristo. Talvez você tenha vindo buscar uma alegria [...] Deus tem uma alegria eterna pra você.”





Após o término da fala, Erick fez uma oração enquanto o público erguia as mãos para o alto, em um gesto de respeito às falas do pastor. Até a publicação desta reportagem, o vídeo postado em sua conta no Instagram já passava de 288 mil visualizações [VEJA NO FINAL DA MATÉRIA].





ENTREVISTA AO COTIA E CIA





Erick Barbosa da Paz, de 25 anos, pastor da Igreja Renascer, contou ao Cotia e Cia na manhã desta segunda-feira (11) que já fez ações semelhantes em casas de show de Cotia. Mas ele queria algo maior, em um evento com mais pessoas. E o Rodeio de Cotia foi uma ótima oportunidade para o pastor.





Ele detalhou que já acompanhava o cantor João Gomes e, “por seu histórico e humildade”, não havia dúvidas que seria no show dele que a intervenção seria feita.





Porém, tinha um obstáculo pela frente. A princípio, a ideia era erguer a faixa no meio do povo para o cantor ver e pedir para eles subirem no palco. Mas Erick e seus amigos não imaginavam que teria uma multidão no Rodeio de Cotia e seu objetivo poderia não ser concretizado. Foi quando ele teve uma ideia.





“A gente tinha comprado os ingressos antecipadamente, mas não tínhamos comprado VIP. Cada ingresso VIP custava R$ 220 e estávamos sem dinheiro. Aí, quando a gente foi lá atrás, a gente começou a explicar [para o responsável pela área VIP] o que a gente iria fazer. A gente estava em sete pessoas. Pagamos dois [ingressos VIP] e ele arrumou mais 5 de graça pra gente. Aí, falei, Deus está com a gente”, explica o pastor.





Assim que adentraram a área VIP, eles aguardaram mais um pouco até que o cantor o convidou para subir no palco com a faixa. A partir daí, as imagens foram registradas no vídeo que você pode conferir logo abaixo.













“No final, a gente bateu um papo com o João Gomes, a gente trocou algumas ideias lá. Foi muito legal”, concluiu.