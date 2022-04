Rogério Franco exclui posts do não reajuste após aumentar tarifa de ônibus para R$5

Aumento de 11% foi autorizado na noite de ontem (20) e com validade para esta quinta-feira (21).

Lado esquerdo post publicado salvo pela reportagem, lado esquerdo mensagem ao tentar acessar o post do Rogério Franco.

A notícia publicada no site oficial da Prefeitura de Cotia, no dia 5 de janeiro deste ano, era clara: "Prefeitura mantém o congelamento no valor da tarifa de ônibus municipais". Com isso, pelo terceiro ano, os cotianos seguiriam pagando R$ 4,50 para circular pela cidade.

Nas redes sociais, o prefeito de Cotia, Rogério Franco, também comemorou o congelamento pelo terceiro ano consecutivo. Franco havia citado que os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 no orçamento do trabalhador ainda não haviam sidos superados.

“Sabemos dos impactos da pandemia na vida da população, por isso, pelo terceiro ano consecutivo, decidimos manter o mesmo valor da passagem dos ônibus municipais e não autorizei nenhum reajuste. Essa medida é extremamente importante para os trabalhadores e empregadores”, disse na ocasião.

Mas em menos de 4 meses, a história mudou. Um decreto publicado nesta quarta-feira (20) por Rogério Franco autorizou o aumento de 11%, passando o valor da passagem municipal dos atuais R$4,50 para R$ 5. O aumento entrou em vigor nesta quinta-feira (21)[saiba mais aqui].

Após repercussão negativa do reajuste de última hora, Rogério Franco excluiu as publicações do congelamento do valor das tarifas de suas redes sociais. Até a noite de ontem (20), a publicação ainda estava no ar. Mas na manhã desta quinta, já não estava mais.

O Cotia e Cia entrou em contato com a assessoria de comunicação de Rogério Franco e questionou o motivo de as publicações terem sido retiradas. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno.

