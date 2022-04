Empresa de ônibus ameaçou paralisação, justifica Prefeitura de Cotia ao reajustar tarifa

Reajuste de 11% passa a valer a partir desta quinta-feira (21)

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A tarifa dos ônibus municipais de Cotia foi reajustada nesta quarta-feira (20) de R$ 4,50 para R$5. O aumento passa a valer já a partir desta quinta-feira (21), feriado nacional de Tiradentes.





Outras cidades da região, como Osasco, Itapevi e Carapicuíba, também reajustaram a passagem para R$ 5, no entanto, anunciaram o aumento ontem (19) e hoje pela manhã. Já Cotia anunciou somente nesta noite.





Para justificar o aumento, a Prefeitura de Cotia publicou um comunicado dizendo que "as concessionárias de transporte coletivo que operam as linhas municipais das cidades da região ameaçaram paralisar a circulação caso não houvesse a liberação de reajuste tarifário".





“Diante do pleito e ameaça de interrupção do serviço de transporte por parte das concessionárias, os prefeitos dos municípios que compõem o Cioeste se reuniram para discutir o assunto e encontrarem uma alternativa para a continuidade do serviço de transporte”, diz trecho do comunicado.





Ainda de acordo com o texto, na reunião, foram discutidos os impactos da inflação no Brasil, os efeitos econômicos da pandemia e a política de reajuste de combustível da Petrobras “que tem elevado o valor dos combustíveis refletindo negativamente na saúde financeira das concessionárias”.





Isso posto, as Prefeituras deliberaram o reajuste de uma tarifa unificada no valor de R$ 5,00 (abaixo dos valores pleiteados pelas concessionárias). Em Cotia, a partir da Zero hora do dia 21 de abril de 2022, a tarifa no transporte público municipal será de R$ 5,00, conforme Decreto Municipal 9.047/2022





