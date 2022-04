TRE mantém cassação de prefeito de Embu das Artes

Em sessão plenária, realizada nesta terça-feira (19), o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) manteve, por maioria de votos, a sentença de primeiro grau que cassou a chapa vencedora para a Prefeitura de Embu das Artes nas Eleições 2020 – composta por Ney Santos (prefeito), do Republicanos, e Hugo Prado (vice), do MDB.

Na sessão foi julgada parcialmente improcedente improcedente a representação em relação ao vice, sendo assim foi afastada sua inelegibilidade.





Segundo o voto do relator, o então prefeito de Embu das Artes e candidato à reeleição, Ney Santos, incorreu em conduta que configurou abuso de autoridade. O uso do nome e da imagem do candidato à reeleição em material gráfico de propaganda institucional feriu o princípio da impessoalidade.