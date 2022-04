Miojo Doce? Empresa anuncia macarrão de chocolate e beijinho

Anúncio da novidade foi feita em publicação nas redes sociais da Nissin.

Reprodução/ Instagram

O produto mais famoso da Nissin terá uma edição limitada mais do que peculiar, trata-se do Miojo sabor chocolate e sabor beijinho. O anúncio foi feito nesta terça-feira (20) através das redes sociais da empresa, a novidade ainda será apresentado em um evento digital para imprensa na próxima semana.

Apesar do anúncio ainda não há informações de quando os novos sabores chegarão as prateleiras do mercado.

O Miojo doce tem o mesmo tamanho e promete ficar pronto no mesmo tempo do que os salgados, 3 minutos, porém com uma diferença, ele deve ser preparado com leite ao invés de água.

E você toparia experimentar?