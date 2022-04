Osasco terá aumento na tarifa de ônibus a partir desta quinta-feira (21)

Em nota, Prefeitura de Osasco responsabilizou o Governo Federal por falta de subsídios; entenda

Foto: Reprodução / Oeste 360





O prefeito de Osasco, Rogério Lins, publicou um decreto nesta segunda-feira (18) autorizando o aumento da tarifa municipal de ônibus da cidade de R$ 4,50 para R$ 5. O reajuste entra em vigor a partir da meia-noite desta quinta-feira (21).





No início do ano, Lins tinha anunciado que a cidade não teria aumento na tarifa pelo quarto ano consecutivo. “Em Osasco, conseguimos segurar pelo 4º ano consecutivo (2021) o aumento na tarifa de ônibus. Em 2022, continuaremos na luta para que haja subsídio do Governo Federal para o diesel ou para as gratuidades, para que o sistema de transporte coletivo não entre e colapso financeiro. Seguimos nossa missão!”, disse.





OSASCO RESPONSABILIZA GOVERNO FEDERAL





Procurada pelo Cotia e Cia, a Prefeitura de Osasco informou que, a exemplo das demais cidades da região oeste, segurou o reajuste da tarifa esperando pelos subsídios do governo federal, "que não vieram".





As empresas de ônibus, ainda de acordo com a prefeitura, defendiam uma tarifa de R$ 6,94 para compor os parâmetros previstos no contrato de concessão, "mas a Prefeitura conseguiu manter em R$ 5,00".





Cotia e Cia procurou a Agência Nacional de Transportes Terrestres, do Governo Federal, para esclarecimento dos subsídios que, segundo a Prefeitura de Osasco "não vieram". Mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.