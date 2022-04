Festa do Peão de Cotia nega que suposto estupro tenha ocorrido dentro do evento: “Local é seguro”

Em nota enviada à imprensa, Cia Verde Amarelo destacou que nos 6 dias de festa não houve ocorrência grave e que o local é inteiramente vigiado por seguranças e câmeras de monitoramento

Festa do Peão de Cotia. Foto: Reprodução / Redes sociais





Cia Verde Amarelo, empresa responsável pela Festa do Peão de Cotia, negou que o suposto caso de estupro de vulnerável de uma jovem de 26 anos tenha ocorrido dentro do espaço do rodeio [LEIA SOBRE O CASO AQUI]. , empresa responsável pelanegou que o suposto caso de estupro de vulnerável de uma jovem de 26 anos tenha ocorrido dentro do espaço do rodeio





Em nota enviada à imprensa no início da noite desta segunda-feira (11), a empresa disse que “o suposto fato ocorreu do lado de fora do evento, conforme consta no boletim de ocorrência”.





No entanto, o Boletim de Ocorrência, que Cotia e Cia teve acesso, informa que o suposto crime aconteceu na rua Saturno, local onde ocorreu a Festa do Peão.





Ainda em nota, a Cia Verde Amarelo destacou que o evento foi realizado normalmente durante seis dias, sem nenhum registro grave de ocorrência. Disse também que o local da festa é seguro, inteiramente cercado, vigiado por seguranças e monitorado por câmeras 24 horas.





Por fim, a Cia Verde Amarelo disse que se coloca à disposição da vítima e das autoridades para quaisquer esclarecimentos.