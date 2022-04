Polícia Civil investiga suposto caso de estupro de vulnerável no Rodeio de Cotia

Caso ocorreu na noite de sexta-feira (8) e é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Cotia

Caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Cotia. Foto: Google imagens





A Polícia Civil investiga um suposto caso de estupro de vulnerável de uma jovem de 26 anos. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (8) na rua Saturno, onde acontecia o Rodeio de Cotia, conforme o Boletim de Ocorrência. Organização do rodeio nega que tenha sido lá - veja a nota no final da matéria.





Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher não identificada encontrou a vítima desacordada e totalmente sem roupa. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Cotia pela Polícia Militar.





Os agentes da corporação disseram que encontraram a calcinha e o vestido da jovem e a vestiram. Em depoimento à polícia, a vítima disse que ao tomar banho na manhã seguinte dos fatos sentiu uma ardência na região genital “as quais se agravaram e persistem até o momento”.





No entanto, ela disse à polícia que não se recorda do ocorrido e que sua última lembrança é de estar com suas amigas, consumindo bebida alcoólica no rodeio.





A jovem ainda relatou que, durante troca de mensagens com uma de suas amigas, foi informada que saiu em determinado momento na companhia de um rapaz – fato que ela não se recordou.





A Autoridade Policial, diante do relato, determinou o registro da ocorrência e requisição de IML para realização de exame toxicológico e sexológico perante ao Hospital Perola Byington, em São Paulo.





O caso foi registrado na Delegacia de Cotia e depois encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher do município.





O QUE DIZ A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO PEÃO DE COTIA





A Cia Verde Amarelo, organizadora da Festa do Peão de Cotia, enviou uma nota à imprensa no início da noite desta segunda-feira (11) afirmando que o fato ocorreu do lado de fora do evento. Mas no BO consta que o suposto crime ocorreu na rua Saturno, área onde ocorria a festa.





A organização destacou que o evento, realizado entre os dias 1 e 10 de abril, foi realizado normalmente durante seis dias, sem nenhum registro grave de ocorrência. Disse também que o local da festa é inteiramente cercado, vigiado por seguranças e monitorado por câmeras 24 horas.





Por fim, a Cia Verde Amarelo disse que se coloca à disposição da vítima e das autoridades para quaisquer esclarecimentos.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 19H04 DO DIA 11/04/2022 COM A NOTA DA CIA VERDE AMARELO)