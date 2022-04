Cotia registra alta em todos os índices de criminalidade no mês de março

As estatísticas foram divulgadas na tarde desta segunda-feira (25) pela Secretaria de Segurança Pública de SP; confira os números da criminalidade no município





Os índices de criminalidade em Cotia registraram alta no mês de março em comparação com fevereiro deste ano. As estatísticas criminais foram divulgadas na tarde desta segunda-feira (25) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).









Por exemplo: o número de homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, subiu 150% - de dois para cinco. Os registros de estupro também subiram em março, de 6 para 10 – 66,6%.





O total de roubos no geral, no mesmo período, cresceu 8% - de 75 para 81, e roubo de veículos aumentou 17,6% (de 17 para 20).









Também em março o número de furtos em Cotia foi superior do que no mês anterior, com aumento de 20% - de 133 para 160. O mesmo foi registrado com o furto de veículos, que cresceu 15,7% - de 38 para 44.





No primeiro trimestre de 2022, o número de roubos no geral foi de 248; roubo de veículos 58; estupro 18; roubo de carga 30; furtos no geral 475 e furtos de veículos 115.





As estatísticas são contabilizadas mensalmente de acordo com os registros de boletins de ocorrência nas delegacias de cada município.