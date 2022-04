Totens ‘mais inteligentes’ agora podem ler placas de veículos em Cotia

Secretaria de Segurança Pública atualizou o sistema dos totens de videomonitoramento instalados no município; veja o que muda

A Secretaria Municipal de Segurança Pública atualizou o sistema dos totens de videomonitoramento instalados em Cotia. Com isso, segundo a secretaria, o software “ficou mais inteligente” aprimorando os níveis analíticos e podem, portanto, “realizar buscas inteligentes das imagens gravadas”, como no sistema forense. O novo sistema já está em funcionamento.





De acordo com a secretaria, a atualização permite, por exemplo, que a Guarda Civil Municipal alimente o sistema de busca com algumas características/particularidades de uma ocorrência e faça a consulta às imagens de forma inteligente. “Poderá consultar imagens listando a cor ou o modelo do veículo, por exemplo, e a direção que ele seguiu, para fazer a filtragem de uma busca direcionada referente ao período desejado”, explicou a pasta.





A nova tecnologia implantada, segundo a pasta, proporcionará uma diminuição do tempo de busca de imagens que serão importantes para a Polícia Civil dar continuidade às suas investigações.





O sistema é capaz de fazer a leitura de placas de veículos pelo sistema LPR. O sistema grava e armazena todas as imagens de placas que forem possíveis de serem capturadas. Embora não seja esta a prioridade do sistema, a Secretaria de Segurança Pública explicou que “terá um alto nível de assertividade em caso de necessidade”.





Para o secretário da pasta, Almir Rodrigues, cada investimento na área da segurança “tem o seu tamanho e a sua importância”. “Uma boa condição de trabalho para os guardas civis, bons equipamentos, novas viaturas, novo prédio para a inspetoria da Granja Viana - com uma localização mais estratégica -, concurso público que vai acontecer ainda este ano trazendo mais guardas para compor o contingente e, assim, podermos fazer um policiamento mais efetivo nas ruas”, disse.





O secretário também destacou a importância do sistema de câmeras e o sistema de OCR que está em processo de licitação. “Aumentamos mais sete unidades dos totens de segurança e Cotia poderá contar com 37 totens espalhados pela cidade. Isso contabiliza 185 câmeras gravando 24 horas por dia, 30 dias por mês”, concluiu.