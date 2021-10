Cotia vai receber mais sete totens de segurança em diversos pontos da cidade

Segurança Pública

A informação foi divulgada em primeira mão pelo Cotia e Cia nesta quinta-feira (30); atualmente, o município conta com mais de 30 totens



Toten instalado no Mirante da Mata. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Cotia e Cia nesta quinta-feira (30) [VEJA AQUI]. Atualmente, o município conta com mais de 30 totens. O município de Cotia vai receber a instalação de mais sete totens de segurança em diversos pontos da cidade. A informação foi divulgada em primeira mão pelonesta quinta-feira (30)Atualmente, o município conta com mais de 30 totens.





Os aparelhos contam com um conjunto de câmeras 360 graus e uma câmera ‘speed dome’ que capta imagens a longa distância. Os equipamentos também contam com botão de emergência que pode ser acionado por qualquer pessoa garantindo comunicação direta com a Guarda Civil Municipal.





“Essas imagens ficam à disposição das investigações da Polícia Civil (as imagens são disponibilizadas sempre que os delegados solicitam formalmente), em ocorrências da GCM (perseguições, roubos, entre outros), auxiliam os munícipes nas mais diversas atividades (desde informações cotidianas até para prestar os primeiros socorros diante de alguma situação) e inibe a ação de bandidos. Inclusive, vale ressaltar, que a instalação de totens é a principal solicitações nas reuniões nos bairros”, explicou o secretário de Segurança Pública de Cotia, Almir Rodrigues, em entrevista ao Cotia e Cia.





Os novos totens já estão sendo instalados na Praça Niso Viana, na Granja Viana; na Rua Lamartine Bobos, bairro Parque Mirante da Mata; na Estrada do Capuava, no Jardim São Vicente; Rua Aracajú - em frente ao complexo de lazer e creche do Parque Turiguara, e em frente ao futuro Pronto-Socorro Infantil, centro.





Para a instalação na Rua Altair Martins e a Estrada Municipal Walter Steurer e na Estrada Fernando Nobre (próximo à entrada da rodovia Raposo Tavares), a Prefeitura aguarda autorização do DER.