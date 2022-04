Cotia: MP identifica suspeito de publicar motos roubadas e jovens armados no Instagram

EXCLUSIVO: O Ministério Público, com o apoio do 5º BAEP/PM, cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do suspeito responsável pela página ‘Terror da Raposo’, em Cotia; investigação iniciou a partir de reportagem do Cotia e Cia

O Ministério Público cumpriu um mandado de busca e apreensão, na manhã desta segunda-feira (18), na casa de um suspeito, em Cotia, que confessou ser responsável pelo perfil 'Terror da Raposo', no Instagram.





A investigação deu início a partir de uma reportagem do Cotia e Cia que mostrou as publicações desta página. O perfil publicava imagens de jovens com armas, motos roubadas e apologia ao crime com diversos vídeos de assalto.





No cumprimento à ordem de busca e apreensão nesta manhã, o MP informou que o suspeito confessou ser o responsável pelas publicações no perfil ‘Terror da Raposo’. O aparelho celular dele foi apreendido.





De acordo com o MP, no celular foi possível identificar o contato com diversos usuários no Instagram e também no WhatsApp, que repassavam vídeos e fotografias com as motocicletas roubadas e furtadas, além de armas de fogo.





O aparelho foi lacrado e encaminhado à perícia, para identificação de todas as imagens, vídeos e conteúdo multimídia envolvendo os crimes acima indicados, bem como para se permitir a recuperação de dados que tenham sido apagados.





SOBRE A INVESTIGAÇÃO





A Promotoria de Justiça de Cotia, em parceria com o CyberGaeco, iniciou um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para investigar os responsáveis pelo perfil do Instagram "Terror da Raposo", que fazia postagens de jovens armados, com motocicletas roubadas e furtadas, vídeos de assalto, além de desrespeito às normas de trânsito.





O Ministério Público solicitou judicialmente a quebra do sigilo dos dados utilizados para a conta do Instagram, o que foi deferido. Com a autorização judicial, o Instagram foi oficiado e forneceu os dados de registro da conta e os logs de acesso à referida conta.





A partir da obtenção destes dados, foi possível obter informações quanto ao endereço onde as postagens eram realizadas, constatando se tratar de uma residência na cidade de Cotia.





A partir de então, a Promotoria de Justiça de Cotia e o CyberGaeco solicitaram a expedição de mandado de busca e apreensão para o referido endereço, permitindo-se a apreensão de aparelhos celulares e dispositivos móveis para identificação das postagens.