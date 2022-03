'Terror da Raposo': perfil no Instagram mostra jovens armados, motos roubadas e vídeos de assalto

EXCLUSIVO: Uma das vítimas chegou a reconhecer, em uma das postagens, sua moto que foi roubada e abriu um Boletim de Ocorrência; perfil havia sido removido da rede social, mas Cotia e Cia conseguiu salvar as imagens; assista

Imagens foram baixadas do Instagram pela reportagem





Um perfil no Instagram, com o nome ‘Terror da Raposo 011’, mostra imagens de jovens com armas, motos roubadas e apologia ao crime com vídeos de assalto. A página teve a primeira publicação no dia 16 de janeiro deste ano.





Ao som de funk ostentação e o chamado ‘proibidão’, a maioria das publicações mostra jovens empinando e fazendo manobras arriscadas em motocicletas. Em uma delas, aparece, inclusive, duas meninas, visivelmente menores de idade, sem capacete e em cima de uma moto em movimento.





Em um post, com a legenda ‘vai chorar no baile’, feito há 9 dias, uma sequência de imagens mostra alguns deles com armas nas mãos. Em outro, feito há 8 dias, um rapaz aparece ajeitando o capacete, sorrindo e depois tirando uma arma da cintura [VEJA A SEQUÊNCIA DE IMAGENS NO VÍDEO NO FINAL DA REPORTAGEM].





Em uma publicação mais recente, com a hashtag ‘os menor infrator’, aparece dois jovens em uma moto mostrando uma arma.





Em outras duas publicações, o perfil postou duas cenas de assalto. Em uma delas, duas motos param ao lado de uma outra e um dos motoqueiros comete o roubo em plena luz do dia. Na outra, com a legenda ‘tomando o boyzão da 1200’, com nítida apologia ao crime, aparece um vídeo de uma reportagem com os dizeres: Flagra SP: dupla assalta motociclista.





Vídeo de assalto publicado no perfil do Instagram. Foto: Reprodução / Instagram





E os posts fazendo apologia não param por aí. Em stories publicado na noite deste domingo (6), aparece uma moto com uma pessoa segurando um revólver. Na sequência, alguém publicou uma imagem dizendo que roubaram uma moto na região de Barueri. E o perfil responde: ‘Essa já foi pra tristeza do dono e do zé povinho’.

Imagem foi postada no último domingo (6). Foto: Reprodução / Instagram

Uma das vítimas, que teve a moto roubada, fez o reconhecimento através das postagens neste perfil e abriu um Boletim de Ocorrência.





Na manhã desta quarta-feira (9), a página ‘Terror da Raposo’ não estava mais disponível no Instagram, mas Cotia e Cia salvou e publicou recortes das imagens no vídeo abaixo.









Cotia e Cia enviou as imagens para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) e aguarda um posicionamento.





Imagem foi publicada no final de semana. Foto: Reprodução / Instagram





ATUALIZAÇÃO: Após a publicação desta reportagem, o perfil estava novamente no ar:

VEJA:

https://instagram.com/terror_da_raposo_011?utm_medium=copy_link