Sistema Castello-Raposo e Rodoanel Oeste tiveram movimento de 1,3 milhão de veículos

Durante o feriado prolongado foram registrados 40 acidentes.





A CCR ViaOeste e CCR RodoAnel registraram fluxo de 1,3 milhão de veículos no Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel durante o feriado de Páscoa. A operação especial das concessionárias ocorreu entre a zero hora de quinta-feira (14/04) e meia-noite de ontem (17/04). No Sistema Castello-Raposo a movimentação típica de feriado foi de 521 mil veículos e a previsão da concessionária era de 568 mil veículos. Passaram pelo trecho oeste do Rodoanel 826 mil veículos e a expectativa da empresa era ter fluxo de 947 mil veículos.





A CCR ViaOeste registrou ao longo desse período 40 acidentes, com 27 feridos. Não houve mortes. No total, foram realizados 1.226 atendimentos pela concessionária, incluindo os serviços das equipes de inspeção de tráfego, guinchos e atendimento pré-hospitalar. A CCR RodoAnel registrou 11 acidentes, com sete feridos. Também não houve registro de morte. Foram promovidos durante o feriado prolongado 573 atendimentos no trecho oeste do Rodoanel. Toda a Operação Especial foi acompanhada pelo Centro de Controle das concessionárias, Polícia Militar Rodoviária e ARTESP.





Confira os principais tipos de atendimento realizados nas rodovias durante o feriado: