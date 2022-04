Prefeitura estuda novo local de ecoponto em bairro de Cotia após registros de vandalismo

Além de ser alvo de vandalismo, ecoponto tem registros de descarte irregular e virou um verdadeiro lixão a céu aberto

Ecoponto no Jd Sandra é alvo de vandalismo e queimadas. Foto: Gabriela Medeiros p/ a coluna #FalaCidadão



A Prefeitura de Cotia estuda um novo espaço para implantação do Ecoponto do Jardim Sandra após registros de vandalismo no local. Na semana passada, a placa que sinalizava o ecoponto foi retirada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana.





“A Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana informa que a área em referência segue funcionando como Ecoponto. No entanto, o local tem sido alvo de vandalismo e a administração municipal estuda um novo espaço para implantação do Ecoponto. Uma nova placa será afixada no local”, disse a pasta em nota enviada ao Cotia e Cia na manhã desta segunda-feira (18).





A secretaria ainda reforçou o pedido “para que as pessoas não vandalizem os equipamentos públicos, pois foram implantados para melhorarem o atendimento/serviços/qualidade de vida dos moradores e a reposição/reparo dos danos acarreta gastos aos cofres públicos municipais”.





DESCARTE IRREGULAR





A caçamba do ecoponto no bairro, onde os munícipes deveriam descartar resíduos recicláveis, virou um verdadeiro lixão a céu aberto. A moradora Gabriela Medeiros já havia enviado à reportagem imagens que mostravam lixos transbordando do equipamento instalado pela Prefeitura de Cotia e tomando conta do entorno do terreno.





Flagrante de descarte irregular no ecoponto do Sandra. Foto: Gabriela Medeiros p/ a coluna #FalaCidadão





Além do descarte irregular, a caçamba virou alvo de incêndio, o que configura crime de dano qualificado ou crime de incêndio, cuja pena pode chegar a seis anos de prisão.





outras caçambas de ecopontos instaladas em diferentes bairros de Cotia. O mesmo ocorre com





Os ecopontos foram instalados pela Prefeitura de Cotia para que os moradores pudessem dar destinação correta a pilhas, baterias, equipamentos eletrônicos, pneus, latas, vidros, entre outros materiais recicláveis.





O descarte irregular de lixo, entulho e outros materiais de maneira incorreta é crime ambiental. A população pode denunciar por meio dos telefones 0800 878 1100, 4614-4014 ou ainda, 153 (GCM).





Ao descartar estes materiais de forma incorreta, o morador contribui com enchentes, alagamentos, acidentes, além de proliferação de ratos, insetos, entre outros, que podem transmitir doenças.