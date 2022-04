Cartão TOP: Ônibus de Cotia perdem integração e não têm prazo para implantar novo sistema

Reportagem ouviu usuários do transporte coletivo municipal que relataram os problemas enfrentados sem o cartão TOP; Setram também se posicionou, mas não deu prazo para o funcionamento do sistema tecnológico

Reportagem: Neto Rossi





Os ônibus municipais de Cotia estão sem o sistema de tecnologia do Cartão TOP, que substitui o cartão BOM. Com isso, usuários das linhas municipais estão sendo prejudicados, pois não conseguem mais fazer integração e também acabam tendo um gasto maior no valor das passagens.





Kaique Duarte, 26, morador do bairro Paisagem Casa Grande, trabalha em uma empresa na região central de Cotia. O problema com a falta do serviço tecnológico nos ônibus municipais afeta diretamente o seu bolso, já que, segundo ele, a empresa só faz o pagamento do transporte via cartão TOP.





“Ou a gente paga [passagem] do bolso ou a gente não passa, mesmo com o cartão carregado, com saldo. Eles falam que as máquinas não estão atualizadas”, relata Kaíque, que desembolsa R$ 10 por dia para ir e voltar do serviço.





Moradora do bairro Jardim Nossa Senhora das Graças, Patrícia Bispo dos Santos reclama que, agora, sem a integração, o valor das viagens ficou ainda mais alto. “Antes você pegava o ônibus circular e chegava no Terminal de Cotia para ir até São Paulo e fazia a integração com o BOM. Então, a passagem acaba saindo um pouco mais em conta. Agora, com esse cartão TOP que não passa na linha municipal, você acaba pagando mais caro”, comenta.





OUTRO LADO





Procurada pelo Cotia e Cia, a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia informou que a concessionária de transporte público municipal, Viação Raposo Tavares, aderiu ao sistema TOP Intermunicipal para todas as linhas municipais (TOP Municipal). No entanto, segundo a Setram, o sistema de leitura ainda não está em funcionamento, “o que deve acontecer em breve”, mas não disse quando.





Enquanto o Cartão TOP não estiver funcionando, a Setram recomenda que os usuários continuem utilizando o cartão BOM até atualizar o sistema nos ônibus municipais.





“O cartão BOM segue sendo aceito nas linhas municipais de Cotia, e o usuário pode fazer a recarga nos dois terminais e na empresa Viação Raposo”, diz a nota. “O cartão BOM seguirá sendo aceito até que o novo sistema que está sendo contratado pela empresa para leitura do cartão TOP esteja implantado”, complementou.





Cotia e Cia foi até o Terminal Metropolitano de Cotia na tarde desta quinta-feira (28) e confirmou que a recarga no cartão BOM segue sendo realizada.





A reportagem não conseguiu fazer contato com a empresa Viação Raposo Tavares.





CARTÃO TOP





Desde novembro de 2021, o cartão TOP, além dos ônibus, também é usado no sistema de trilho sobre trens do Metrô e da CPTM. O TOP foi criado para substituir o BOM e tem os mesmos modelos disponíveis.





O cartão TOP pode ser retirado gratuitamente em um dos postos presenciais ou entregue em domicílio (com custo de envio).





De acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos de São Paulo, o TOP é um sistema de tecnologia e não apenas um cartão.





O objetivo é facilitar a vida dos passageiros com novas formas de pagamento, inclusive em bancos digitais, e evitar fraudes.