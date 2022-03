Festa do Peão de Cotia volta a ter montaria em touros e cavalos após 6 anos

A última vez em que teve realmente o rodeio dentro da Festa do Peão foi em 2015, por determinação do Ministério Público; veja o motivo da mudança

Foto ilustrativa: Reprodução / Pixabay





Festa do Peão de Cotia, que começa nesta sexta-feira (1º), terá montaria em touros e cavalos. A informação foi confirmada pela própria organização do evento em texto enviado para a imprensa. , terá montaria em touros e cavalos. A informação foi confirmada pela própria organização do evento em texto enviado para a imprensa.





foi em 2015. No ano seguinte, a prática foi proibida por determinação do Ministério Público, com base no artigo 23 do Decreto Estadual 40.400, assinado em 24 de outubro de 1995, pelo então governador Mario Covas. A última vez em que teve realmente o rodeio. No ano seguinte, a prática foi proibida, com base no, assinado em 24 de outubro de 1995, pelo então governador Mario Covas.





O artigo diz que “os haras, os rodeios, os carrosséis-vivos, os hotéis-fazenda, as granjas de criação, as pocilgas e congêneres não poderão localizar-se no perímetro urbano.”





Em entrevista ao programa Cotia no Ar, na noite desta segunda-feira (28), o empresário Valtinho Pereira, da Cia Verde e Amarelo, organizadora da Festa do Peão, confirmou a montaria em bois e cavalos. De acordo com ele, por ter mudado o local do evento, a Justiça autorizou o rodeio.





“Por ter mudado de local, as autoridades também autorizaram a gente a fazer a montaria de bois [...] o pessoal aqui gosta muito de rodeio e esse ano tem o rodeio na segunda semana, montaria em bois, um nível de peão muito legal, vai ter uma atração bem legal na segunda semana”, disse.





A Festa do Peão deste ano acontece em um novo espaço, ao lado do estádio municipal, no quilometro 34 da rodovia Raposo Tavares, próximo ao Corpo de Bombeiros. O espaço fica a pouco mais de 500 metros do Recinto de Eventos, onde era realizado o evento. A capacidade de público será para 15 mil pessoas.





“Fazia tempo que o pessoal vinha cobrando da gente e, como ele [evento] saiu do centro da cidade, as autoridades ficaram de acordo em fazer [o rodeio]. A gente não faz nada em desrespeito a nenhuma autoridade, trabalhamos dentro da lei, a lei liberou pra gente. A população vai ver o boi pulando, vai ver o peão, vai torcer, isso que é muito importante, o envolvimento da população”, ressaltou o empresário.





Além da montaria em bois e cavalos, a festa terá ainda a tradicional queima do alho e a prova do tambor





SOBRE A FESTA DO PEÃO





A Festa do Peão de Cotia acontece entre os dias 1º e 10 de abril. O evento terá diversas atrações, entre elas, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, Marcynho Sensação e Rafinha Big Love. E também dos sertanejos Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano, Jorge e Mateus, Maiara e Maraisa e Gustavo Mioto.





A venda de ingressos está disponível na internet e em vários pontos da cidade, como o Poupa Shopping de Cotia, Calçados Sergio, Serrano Supermercados e Galeria escadão.