Veja como ficou a contratação de novos professores na rede municipal de Cotia

Algumas escolas começaram o ano letivo sem professores nas salas de aula; secretário de Educação chegou a explicar que uma lei do presidente Bolsonaro impedia a contratação de servidores públicos até o final de dezembro de 2021; Secretaria de Educação explicou ao Cotia e Cia como ficou a situação atual

EM Francisco Nunes de Oliveira foi uma das unidades que estavam sem professores.





O ano letivo em Cotia, iniciado no dia 3 de fevereiro de 2022, não foi dos melhores. Algumas escolas estavam sem professores e muitos alunos acabaram sendo prejudicados.





Em entrevista ao Cotia e Cia no dia 15 de fevereiro, o secretário municipal de Educação, Luciano Correa, explicou que o município não realizou a contratação antes porque uma lei federal, criada pelo presidente Jair Bolsonaro, impedia tal procedimento.





Além da lei, outro problema também foi colocado pelo secretário durante a entrevista. Segundo Correa, os 140 professores convocados já sanariam a defasagem nas escolas, porém, apenas 74 aceitaram trabalhar.





“66 [professores] não aceitaram. É por isso que estamos com essa defasagem de professores na rede. Mas nós já chamamos mais 66 no lugar e fizemos um processo seletivo, que é mais rápido para poder chamar”, detalhou, na ocasião.





COMO FICOU A CONTRATAÇÃO





Cotia e Cia entrou em contato nesta sexta-feira (4) com a Secretaria Municipal de Educação para saber como ficou a contratação dos professores que faltavam para completar o quadro na rede municipal.





Em nota, a secretaria disse que os 66 professores que faltavam foram convocados no dia 24 de fevereiro e eles têm, agora, até o dia 06 de março, para retirarem a lista de documentos no departamento de recursos humanos e iniciar a contratação.





Já no dia 21 de fevereiro, a secretaria disse que foram convocados 59 professores do processo seletivo e 23 passaram por atribuição nesta quinta-feira (03), e estão sendo encaminhados nesta sexta (4) às unidades escolares para início do trabalho.





“Os demais terão até dia 08/03/2022 para finalizar a entrega de documentos, depois passar por atribuição e iniciar o trabalho nas escolas. Após esse período, havendo necessidade, será feita nova convocação de professores classificados no processo seletivo”, concluiu a nota.