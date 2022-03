Thermas da Mata e Prefeitura anunciam medidas para evitar trânsito na Estrada do Morro Grande

Reunião ocorreu na tarde desta sexta-feira (4); confira as medidas anunciadas em primeira mão

Final de semana foi difícil para moradores vizinhos do Thermas da Mata, que demoraram até 2 horas para chegarem em suas residências. Foto: Cotia e Cia





Após registrar transtornos no final de semana na Estrada do Morro Grande, em Cotia, representantes do parque aquático Thermas da Mata e da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (Setram) se reuniram nesta sexta-feira (4) para estudar medidas que possam evitar o trânsito caótico na via.





[RELEMBRE AQUI] Moradores de bairros vizinhos do parque relataram as dificuldades que enfrentaram na estrada neste final de semana. Muitos demoraram até duas horas para chegar em suas casas devido ao trânsito causado pelo Thermas.





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Setram informou que ficou acordado que o parque irá abrir o seu estacionamento a partir das 7h para que os visitantes possam acessar o local ainda nas primeiras horas da manhã.





Além disso, a secretaria disse também que o empreendimento vai ampliar o número de colaboradores na portaria para dar mais agilidade à triagem/entrada dos visitantes ao local.





“O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) intensificará a fiscalização e o apoio viário aos motoristas aos fins de semana para auxiliar no escoamento do trânsito”, acrescentou.





“Estas serão as medidas imediatas acordadas e que serão acompanhadas pela Setram e pelos responsáveis pelo parque para adequações conforme os resultados alcançados”, concluiu a nota.