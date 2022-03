Chuva alaga ruas em bairros da região central de Cotia e Granja Viana; veja vídeos

Ruas do Jardim Leonor, Vila Monte Serrat, vias próximas ao Ginásio de Esportes e do Parque São George ficaram tomadas por água

Chuva causou transtornos para quem passava pela Av Mathias de Camargo, no centro.





A forte chuva que atingiu a cidade de Cotia na tarde desta sexta-feira (4) alagou a rua José Araújo Novaes, na Vila Monte Serrat, próximo ao centro da cidade.





No vídeo enviado à reportagem, as imagens mostram a água tomando a via, trazendo dificuldade para motoristas passarem pelo local.





Outro vídeo enviado ao Cotia e Cia mostra ruas do Jardim Leonor tomadas pela água. O alagamento ocorreu na rua Exacta e no início da Avenida Lyons. A Avenida Mathias de Camargo também registrou alagamento.





Outro ponto alagado foi a rua Estrela do Mar, próximo ao Ginásio de Esportes de Cotia. A rua Direita, no Parque São George, região da Granja Viana, também ficou alagada.





A chuva, inclusive com registro de granizo em alguns bairros, começou por volta das 15h. Há informações de alagamento também nas vias em frente ao Mercado Municipal de Cotia e ao Atacadão.