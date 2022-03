Secretaria de Educação de Cotia explica o motivo da falta de professores em escolas

Escolas e creches estão com salas de aula sem professores desde o início do ano letivo; diante do impasse, secretaria informou nova data de atribuição; confira



EM Geraldo Gonçalves dos Santos é uma das unidades que passam pelo problema. Foto: Reprodução / Google imagens





Próximo de encerrar o primeiro bimestre de 2022, ao menos 5 unidades da Rede Municipal de Educação de Cotia ainda estão sem professores em algumas salas de aula.





Segundo a reportagem apurou, duas creches (Centro Educacional Jardim Nomura e Centro Educacional Professora Yveth Nader Cavalcante) e três escolas (Escola Municipal Joaquim de Moraes Victor, Escola Municipal Geraldo Gonçalves dos Santos e Escola Municipal Sidrônia Nunes Pires) ainda enfrentam o problema.





Desde o início do ano letivo, a Secretaria de Educação de Cotia passa por esta situação. A secretaria já havia explicado ao Cotia e Cia que no dia 24 de fevereiro foram convocados 68 professores do concurso nº 02/2017 e que estava aguardando a finalização da contratação para agendamento da atribuição.





De acordo com a pasta, houve também a convocação de 59 professores do processo seletivo, sendo que apenas 23 professores se apresentaram e iniciaram o trabalho. "Dessa forma, hoje estamos solicitando nova convocação de professores classificados no processo seletivo", disse em nota enviada no dia 10 de março.





Acontece que hoje, 12 dias depois, o problema ainda não foi solucionado nas unidades citadas acima.





O QUE DIZ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO





Cotia e Cia voltou a fazer contato com a Secretaria Municipal de Educação nesta terça-feira (22). Em nota, a secretaria informou que os professores convocados no dia 24 de fevereiro passarão por atribuição nesta sexta-feira (25) para dar início aos trabalhos nas unidades escolares.





A pasta ainda acrescentou que vem adotando, rigorosamente, todas as medidas necessárias para a contratação de professores.