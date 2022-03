Vereadores de Embu das Artes não declararam que Putin é ‘persona non grata’ no município

Câmara Municipal desmentiu a informação que circula nas redes sociais

A Câmara Municipal de Embu das Artes esclareceu que “nunca houve qualquer votação” dos vereadores que declarasse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, seria uma 'persona non grata' na cidade.





A mensagem falsa, que circulou pelas redes sociais, diz: "Embu das Artes (SP) - Em votação unânime, vereadores declaram Putin "persona non grata" no município."





“Muito embora os vereadores desta Casa certamente condenem a guerra entre Rússia e Ucrânia, a informação contida é falsa: nunca houve qualquer votação nesse sentido, uma vez que os representantes do município priorizam dar atenção às questões locais, ocorridas diuturnamente”, disse a Câmara em nota publicada no site oficial.





A Câmara esclarece que a informação pode ser checada no site da instituição, já que todas as votações ocorridas constam nos documentos de ordem do dia, bem como nas sessões plenárias, ocorridas às quartas-feiras, e que ficam gravadas, podendo ser acessadas pelo site.





CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA





É com pesar que temos acompanhado os diversos compartilhamentos de uma postagem nas redes sociais citando “a unanimidade dos vereadores de Embu” supostamente tendo “declarado o Presidente Vladimir Putin persona non grata no município”.





Ressaltamos que repudiamos as fake News e que, aliás, priorizamos a transparência e acesso à informação por parte de qualquer cidadão que tenha interesse. Essa informação, inclusive, pode ser checada facilmente no nosso site, já que todas as votações ocorridas na Casa constam nos documentos de Ordem do Dia, bem como nas Sessões Plenárias, ocorridas às quartas-feiras, e que ficam gravadas, podendo ser acessadas pelo nosso site.