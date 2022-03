Previsto para junho de 2020, complexo esportivo do Atalaia será inaugurado no sábado (26)

Prefeitura de Cotia explicou o motivo do atraso de 1 ano e 9 meses; orçado em R$ 2,4 milhões, as obras do complexo iniciaram em outubro de 2019

Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia realiza, neste sábado (26), a entrega oficial do novo Complexo Esportivo do Atalaia. Haverá uma programação de atividades que começará às 9h e se estenderá o dia todo.





O novo complexo do Atalaia é um equipamento público com infraestrutura completa para prática de esportes e de lazer para pessoas de todas as idades, além de ser um polo de aulas de esportes.





O campo ganhou grama sintética, minicampos, quadra no entorno, pista de caminhada com piso emborrachado, academia ao ar livre, arquibancada, playground e iluminação moderna.





era para ter sido feita em junho de 2020. Mas a Prefeitura explicou que, por conta da pandemia, diversas obras públicas precisaram ser adiadas. A entrega do novo complexo.





“Em Cotia, diversas obras foram impactadas pelo cenário pandêmico, mas com a retomada das atividades econômicas, dos prestadores de serviços, fornecedores de material, a Prefeitura conseguiu entregar importantes obras, como as unidades escolares do Jardim Colibri e de Caucaia do Alto, além de dezenas de vias pavimentadas”, disse.





Orçado em R$ 2,4 milhões, as obras do complexo do Atalaia iniciaram em outubro de 2019.