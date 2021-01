Com 7 meses de atraso, complexo esportivo do Atalaia deve ficar pronto neste semestre, diz prefeitura

Orçado em R$ 2,4 milhões, o espaço contará com quadra poliesportiva, campo de futebol, academia ao ar livre, entre outros equipamentos



Complexo esportivo era para ter sido entregue em junho de 2020. Foto: Alexandre Rezende













O novo complexo esportivo do Atalaia, que estava previsto para ser concluído em junho de 2020, deve ficar pronto ainda neste semestre, garantiu a Prefeitura de Cotia nesta quinta-feira (28).





Orçado em R$ 2,4 milhões, as obras iniciaram em outubro de 2019. Cotia e Cia questionou o motivo do atraso e aguarda retorno.





Placa no local indica valor da obra e prazo de conclusão. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia









O espaço, segundo a prefeitura, contará com quadra poliesportiva, campo de futebol, academia ao ar livre, playground para as crianças, pista de caminhada com piso emborrachado, arquibancada coberta e iluminação moderna.





Ainda de acordo com o executivo, foram realizados serviços de nivelamento do campo, novo cercado, aplicação de base do pavimento e colocação de grama sintética.