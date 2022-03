Pequeno Cotolengo promove Costela e Leitão Fogo de Chão

Evento volta a ser presencial após 2 anos.





No dia 24 de abril, a partir das 12 horas, acontecerá mais uma edição do Costela e Leitão Fogo de Chão, o primeiro evento do ano no Pequeno Cotolengo. Dessa vez, o evento que reúne diversas famílias e amigos voltará a ser presencial.

Famoso pela comida boa, o evento tem o propósito de arrecadar fundos que serão direcionados para os gastos e melhorias da organização.

O ingresso de R$65 reais permite apreciar uma completa refeição, com música ao vivo e muita diversão. Você pode adquiri-los através do Whatsapp (11) 97428-9930 ou na recepção do Pequeno Cotolengo. Você também possui a opção de comprar no dia do evento por R$70 reais.





O evento acontece na Rod. Raposo Tavares, Km 25,5 - Vila Santo Antônio, Cotia - SP, 06708-000.