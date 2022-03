Morador de Cotia, Iran Augusto, de 18 anos, está desaparecido

Jovem teria ido a uma entrevista de emprego em Embu das Artes na tarde desta terça-feira (8), mas não foi mais visto

Iran, de 18 anos, está desaparecido desde ontem (08/03). Foto: Arquivo pessoal





O estudante Iran Augusto Ribeiro dos Santos, de 18 anos, está desaparecido desde ontem (8/03) às 13h. Morador do Jardim Araruama, em Cotia, o rapaz, que estava trabalhando em uma tapeçaria, teria saído para uma entrevista de emprego, no município de Embu das Artes, e não foi mais visto.





A mãe de Iran, Regiane Aparecida Ribeiro, fez um Boletim de Ocorrência na manhã desta quarta-feira (9) na Delegacia de Cotia.





Em depoimento à Polícia Civil, ela disse que entrou em contato com o patrão de seu filho, que informou que Iran saiu do trabalho repentinamente, sem avisar, e que talvez ele teria ido ao encontro de uma moça. Mas ao fazer contato com essa pessoa, Regiane disse que não houve o encontro.





Regiane também tentou fazer contato com Iran por telefone, mas o celular está desligado desde ontem.





Ela relatou à polícia que seu filho não tinha desavenças e inimizades com ninguém.





O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na Delegacia de Cotia.