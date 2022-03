Cotia recebeu R$ 1,6 milhão de impostos da CCR ViaOeste e CCR RodoAnel em 2021

Recursos foram destinados, segundo as concessionárias, principalmente para o enfretamento da pandemia

Montante é referente à recolha do ISSQN, que incide sobre o pedágio. Foto: Reprodução





O município de Cotia recebeu, em 2021, o total de R$ 1,6 milhão de impostos das concessionárias CCR ViaOeste e CCR RodoAnel. Ao todo, foram repassados R$ 70 milhões aos 18 municípios que fazem interface direta as rodovias administradas pelas duas concessionárias.





O montante é referente à recolha do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que incide sobre o pedágio. Esses recursos, segundo as concessionárias, são fundamentais para que as administrações municipais possam investir na qualidade de vida da população.





Em 2021, segundo o diretor de investimentos das concessionárias, José Salim, os valores foram fundamentais para que os municípios pudessem tomar medidas de enfrentamento à pandemia, com destinação principalmente para as áreas da saúde e educação.





“Esses repasses ao longo dos anos contribuíram sensivelmente para as cidades e certamente auxiliam no desenvolvimento de projetos em prol da qualidade de vida da população”, enfatiza.





As 16 cidades abrangidas pelo Sistema Castello-Raposo receberam no total R$ 55,8 milhões. Os sete municípios do trecho oeste do Rodoanel Oeste foram beneficiados com repasse de R$ 15,1 milhões.





Os valores recolhidos para cada localidade são proporcionais à extensão das rodovias que atravessam cada município. Desde o início da concessão, a CCR ViaOeste já totaliza R$ 1,4 bilhão e a CCR RodoAnel R$ 177 milhões em repasses referentes a este imposto.





CONFIRA A TABELA COMPLETA ABAIXO





CCR ViaOeste MUNICÍPIO TOTAL Alumínio R$ 575 mil Araçariguama R$ 9,2 milhões Araçoiaba R$ 312 mil Barueri R$ 8 milhões Cotia R$ 386 mil Itapevi R$ 3,9 milhões Itu R$ 8,4 milhões Jandira R$ 483 mil Mairinque R$ 4,5 milhões Osasco R$ 4,7 milhões Santana R$ 3,6 milhões São Roque R$ 5,2 milhões Sorocaba R$ 5,5 milhões Vargem Grande R$ 324 mil Votorantim R$ 59 mil São Paulo R$ 382 mil Total R$ 55,8 milhões CCR RodoAnel MUNICÍPIO TOTAL Barueri R$ 2,6 milhões Carapicuíba R$ 1,6 milhão Cotia R$ 1,3 milhão Embu R$ 767 mil Osasco R$ 3,9 milhões Santana de Parnaíba R$ 104 mil São Paulo R$ 4,8 milhões Total R$ 15,1 milhões