Festa do Peão de Cotia começa a venda de ingressos para edição de 2022

Tradicional Rodeio de Cotia será realizada entre os dias 1 e 10 de abril; Saiba os valores dos ingressos.





A Festa do Peão de Cotia, popularmente conhecido como Rodeio de Cotia, começou a venda de ingressos nesta segunda-feira (28) para a edição deste ano. O evento vai do dia 1º ao dia 10 de abril. O primeiro lote está sendo vendido a partir de R$ 55,00. Somente será permitida a aquisição de 5 ingressos por pessoa.

De acordo com a organização, só será permitida a entrada de pessoas que tenham se vacinado contra a Covid-19.

Entre as atrações confirmadas estão a dupla Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano, Jorge e Matheus e Maiara e Maraísa. Também comparecerão os cantores Rafinha, Marcynho Sensação, Gustavo Miotto, Tarcísio do Acordeon e João Gomes. Dj Alok, que também havia sido divulgado, não consta mais na lista de atrações.

Troca de ingressos da edição 2020

Os ingressos comprados para edição 2020 que não ocorreu por causa da pandemia do Covid-19 poderão ser trocados para a edição deste ano. Para isso o proprietário do ingresso deve entrar em contato através do e-mail atendimento@tycket.com.br de 04/03 a 18/03 e enviar a imagem do ingresso, nome do comprador, CPF, Email utilizado na compra do ingresso.

No mesmo e-mail é necessário informar o dia que deseja ir ao evento.

Caso o ingresso tenha comprado de forma física, é necessário ir até o Poupa Shopping de Cotia localizado na rua Nossa Senhora de Fátima 833 e apresentar ingresso e documento com foto. Nesse caso o atendimento também será de 04/03 a 18/03 de segunda a sábado das 10 as 19h