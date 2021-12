Bom Prato em Cotia deve ser entregue até o 1º trimestre de 2022, diz governo de SP

Com investimento estadual de R$ 1 milhão, programa será instalado no Espaço Movimenta Cotia, antigo Esporte Clube Cotiano, no centro do município

Previsão do prefeito Rogério Franco era para novembro deste ano. Foto: Reprodução / Governo de SP









Cotia e Cia entrou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo para questionar o prazo da entrega. De acordo com a secretaria, a previsão é que o Bom Prato seja inaugurado no município até o primeiro trimestre de 2022.





O programa será instalado no Espaço Movimenta Cotia, antigo Esporte Clube Cotiano, no centro do município.





O investimento estadual para o restaurante popular em Cotia será de R$ 1 milhão, que será destinado a adequações do local, como por exemplo, novas caldeiras, fornos e utensílios em geral.





Programa será abrigado no Espaço Movimenta Cotia, no centro. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia









SUPOSTOS PROBLEMAS COM O IMÓVEL





A reportagem recebeu uma informação de que as obras do restaurante ainda não tinham sido iniciadas em razão de irregularidades com a documentação do espaço.





Segundo essa informação, o imóvel não estaria registrado em nome da Prefeitura de Cotia, e o governo estadual, para dar andamento no processo, tinha feito essa exigência.





Questionada, a Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo, no entanto, disse que essa exigência do registro do imóvel em nome da prefeitura não procede.





A secretaria explicou que os municípios são responsáveis por indicar os imóveis desses restaurantes, sendo que os estabelecimentos seguem os moldes instituídos no Manual de Implantação da Secretaria de Desenvolvimento Social.





A pasta ainda explicou que não participa do processo de seleção e locação dos imóveis do Bom Prato, também como não estipula a conclusão de obras. Todos os locais são indicados pelas prefeituras e as locações de competência das organizações sociais de cada unidade.





“Cabe à secretaria avaliar se o local tem condições de comportar as instalações de uma nova unidade, o tamanho e a estrutura para a instalação de maquinário e equipamentos, bem como garantir os recursos para as obras”, detalhou.





Procurada, a Prefeitura de Cotia não comentou o assunto.





MAIS 11 UNIDADES PREVISTAS PARA 2022





Além de Cotia, o governo de São Paulo deve inaugurar mais 11 unidades do Bom Prato a partir de 2022. Os novos restaurantes deverão servir 300 cafés da manhã e 1.200 almoços por dia.





As novas unidades estarão localizadas nas cidades de Jacareí, Diadema, Mauá, Sumaré, Praia Grande, Francisco Morato, São Bernardo II, Embu das Artes, Ribeirão Preto II, e na capital, Parelheiros e M’Boi Mirim.





Reportagem: Neto Rossi