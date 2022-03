Crianças vão a pé para escola em Cotia após van não conseguir acessar estrada de barro

Após o ocorrido, aulas foram suspensas nesta quinta-feira (17) devido à situação da estrada; Prefeitura se posicionou; confira a reportagem

Crianças descem a pé em estrada de barro para irem à escola, em Cotia. Foto enviada ao Cotia e Cia





Por Neto Rossi





Um grupo de crianças, de 4 a 7 anos, foi a pé para a Escola Municipal Florentina Francisca de Oliveira, localizada no Jardim Samambaia, em Cotia, nesta quarta-feira (16), após a van escolar não conseguir acessar a Estrada do Tanabe. Devido à chuva, a via ficou tomada por barro. O problema já ocorre com uma certa frequência – veja mais abaixo.





Segundo informações recebidas pela reportagem, as crianças desceram da van, em um determinado trecho da via, e seguiram caminhando sobre o barro até a unidade escolar.





De acordo com a direção da escola, as aulas de hoje foram suspensas, já que o problema não foi resolvido. “Como as chuvas não pararam, as estradas estão sem condições de passar transporte e outros veículos”, disse a direção em comunicado enviado aos pais e responsáveis.





Cotia e Cia entrou em contato com a Prefeitura de Cotia para relatar o ocorrido. Em nota, a prefeitura explicou que, em função das fortes chuvas dos últimos dias, o grande volume de água causou alguns danos e dificuldade de trafegabilidade na estrada.





Informou ainda que a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana foi acionada e uma equipe fará a recuperação do logradouro "o mais rápido possível".





VAN JÁ FICOU POR DUAS VEZES ATOLADA









Na ocasião, a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana de Cotia informou que na Estrada Tanabe, assim como outras vias de terra dentro do município, estão sendo realizados os serviços de manutenção, conforme programação da secretaria. "Essa via referida consta na programação e, nos próximos dias, as equipes estarão no local", garantiu.





A secretaria ressaltou ainda que não foram só as chuvas que atrasaram os serviços, mas também a falta de material. "Importante esclarecer para a população que a Prefeitura depende do fornecimento de materiais e algumas empresas que fornecedoras fecharam/suspenderam as atividades no fim do ano passado e início deste ano, dando férias coletivas para os colaboradores. Assim, apenas nesta semana o fornecimento foi reiniciado."





No entanto, um mês depois, a estrada continua do mesmo jeito, afetando, diretamente, a vida de alunos e de seus responsáveis.