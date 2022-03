Motoboys espancam dois ladrões de moto na Granja Viana

Dupla foi presa logo em seguida; caso foi registrado na Delegacia de Cotia

Crime aconteceu na Av. Adib Auada. Foto: Google Imagens





Dois ladrões de moto, um de 18 e outro de 19 anos, foram espancados por motoboys na Avenida Adib Auada, na Granja Viana, em Cotia, na noite de terça-feira (15). Os dois acabaram presos depois de serem linchados.





A Polícia Militar recebeu um chamado via Copom dizendo que populares estariam batendo em dois suspeitos de roubo. Ao chegarem no local, os policiais viram a aglomeração e as pessoas se afastaram, ficando somente os dois bandidos deitados no chão. Ao lado da dupla, havia uma motocicleta fruto de roubo.





Aos PMs, a vítima disse que momento antes, os dois indivíduos ali caídos mais um terceiro se aproximaram e, mediante grave ameaça com arma de fogo, exigiram sua motocicleta, uma Honda ADV, a qual foi entregue aos bandidos.





Porém, segundo ele, havia alguns motoboys parados, que observaram o roubo e, antes da fuga, conseguiram deter os dois ladrões e os agrediram. O terceiro suspeito conseguiu fugir.





Em depoimento à Polícia Civil, os dois criminosos disseram que não conseguiram fugir após roubarem a moto porque faltou gasolina. Foi neste momento, segundo eles, que os motoboys que estavam por perto os agrediram até a PM chegar.





Os dois foram presos em flagrante e o caso registrado na Delegacia de Cotia, que apura os fatos.