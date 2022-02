Estradas sem asfalto viram obstáculos para crianças irem às escolas em Cotia

Cotia e Cia ouviu moradores que enfrentam sérios problemas com estradas que viram barros, em dias de chuva. Uma van escolar chegou a atolar, na semana passada, em uma dessas vias, enquanto levava crianças para uma escola municipal



Van escolar ficou atolada na Estrada do Tanabe. Foto enviada ao Cotia e Cia





Na última quinta-feira (5), uma van escolar, que levava crianças para a Escola Municipal Florentina Francisca de Oliveira, ficou atolada na Estrada do Tanabe, no bairro Jardim Samambaia, divisa de Cotia com Itapecerica da Serra. “É um descaso total. Estou muito revoltada”, diz Daisy Cristina dos Santos, moradora da região e mãe de uma menina de 6 anos que estuda na unidade.





“Já estou desde o ano passado cobrando. As subidas são muito íngremes e viram um sabão. Numa dessas, o carro começa a escorregar, como aconteceu com o meu carro já. Se uma criança bate a cabeça, pode machucar ou até mesmo acontecer algo mais grave. É um absurdo com as crianças”, desabafa.





Em novembro do ano passado, Daisy protocolou, junto à Prefeitura de Cotia, uma reclamação sobre essa e outras estradas que ainda estão sem asfaltos no bairro. Mas, até hoje, nada foi resolvido.





A Estrada do Tanabe é a principal via que vai do bairro Caputera, em Cotia, até o município de Itapecerica da Serra. Em nota enviada ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (7), a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana informou que deu início ao trabalho de manutenção da Estrada do Tanabe neste sábado (5).





A secretaria também reforçou que, nesta semana, com a chegada de material, o trabalho será continuado. “Importante frisar que o andamento dos serviços dependerá das condições climáticas”, salientou.





Mas enquanto o problema não é resolvido, as dificuldades continuam para moradores da região. Eliana Ferreira de Souza disse que a monitora da van escolar avisou que, se tivesse chovendo muito nesta segunda-feira (7), não iria conseguir levar a sua filha para a escola. O marido de Eliana, Elizeu Martins dos Santos, relatou que, em dias de chuva, carro nenhum consegue passar pela estrada.





Quando chove, não tem como levar minha filha na escola e nem a perua vem buscar. A rua é de barro. Tem cascalho até certo ponto. Quando chove, carro nenhum sobe. Em dias de chuva, o motorista da perua se desdobra para poder pegar as crianças. Mas a gente fica com medo de acontecer algum acidente. É muito complicado





CHÁCARA SANTA MARIA





O problema de vias sem asfalto não ocorre apenas na região citada pela reportagem. No bairro Chácara Santa Maria, que fica no km 38,5 da rodovia Raposo Tavares, sentido interior, também existem ruas sem pavimentação e que trazem transtornos para moradores.

Uma das vias do bairro Chácara Santa Maria. Foto enviada ao Cotia e Cia









Vem um ônibus da prefeitura que pega as crianças em frente a uma instituição. Uns 200 metros após entrar no bairro. Eu levo a minha filha na escola de carro, mas o carro fica todo detonado. Já teve caso que rasgou um pneu em buraco



Procurada, a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana não retornou o nosso contato sobre o bairro Chácara Santa Maria até a publicação desta reportagem. Caso ainda haja retorno, será acrescentado neste texto.



















De acordo com Richard Alves, morador do bairro há quase 20 anos, até hoje, nunca houve melhorias no local. Protocolos também já foram realizados na Prefeitura, mas sem nenhuma resposta. "Vem um ônibus da prefeitura que pega as crianças em frente a uma instituição. Uns 200 metros após entrar no bairro. Eu levo a minha filha na escola de carro, mas o carro fica todo detonado. Já teve caso que rasgou um pneu em buraco", conta Richard.