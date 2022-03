Arthur do Val, o ‘Mamãe Falei’, foi o 5º deputado estadual mais votado em Cotia

O Podemos informou hoje (8) que recebeu e acatou a desfiliação do deputado estadual, que na semana passada teve áudios vazados de teor sexista enviados a um grupo de amigos sobre refugiadas na guerra da Ucrânia

Arthur do Val. Foto: Reprodução / Instagram





O deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei, teve 2.303 votos em Cotia nas eleições de 2018. Ele foi o 5º candidato, que concorria a um cargo na Assembleia Legislativa, mais votado no município, com 2,12% dos votos válidos.





Arthur só ficou atrás dos candidatos cotianos Wellington Formiga (14.951), Márcio Camargo (10.582), da deputada eleita Janaína Paschoal (7.643), e também do cotiano Adilson Lima (3.269).





Arthur do Val pediu nesta terça-feira (8) a desfiliação ao Podemos e informou que deixará de integrar o MBL. O deputado também já havia anunciado a desistência da candidatura estadual.





[RELEMBRE AQUI] Isso tudo ocorreu após o vazamento de áudios de teor sexista enviados a um grupo de amigos sobre refugiadas na guerra da Ucrânia. Ele estava no país a pretexto de levar doações às vítimas do conflito





Arthur foi eleito deputado estadual em São Paulo em 2018 com 478.280 votos.