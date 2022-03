Imagens mostram entrada da Fatec Cotia em estado de abandono

Fatec e Prefeitura divergem sobre a responsabilidade da manutenção dos espaços

Alunos encontram dificuldades no percurso até o prédio da faculdade. Fotos encaminahadas ao Cotia e Cia





Imagens encaminhadas ao Cotia e Cia mostram a entrada da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Cotia em estado de abandono. Segundo alunos, desde o retorno das aulas presenciais, a entrada para chegar na faculdade encontra-se esburacada e, em dias de chuva, no estacionamento, o percurso até o prédio é tomado por lama.





Os alunos também reclamam que não há uma calçada para descer até o prédio, não existe iluminação no estacionamento e que o mato está tomando conta dos arredores.





Caminho até a Fatec encontra-se esburacado. Foto enviada ao Cotia e Cia









Procurada pelo Cotia e Cia, a Prefeitura de Cotia informou que o convênio que mantém com o Centro Paula Souza/Fatec para funcionamento na instituição de ensino contempla a locação do prédio. “A manutenção, portanto, não é de responsabilidade da administração municipal. Favor entrar em contato com a Fatec”, disse.





A reportagem também fez contato com o Centro Paula Souza/Fatec, que respondeu com outra versão. A instituição afirmou que a implantação da Fatec é uma parceria com a Prefeitura, que alugou o imóvel para sediar a unidade. No entanto, disse que solicitou à prefeitura a manutenção desses espaços e do acesso até a faculdade, pois “a área do estacionamento é compartilhada com outra instituição de ensino”.





Procurada novamente, a Prefeitura de Cotia reiterou a resposta anterior.