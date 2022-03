Prefeito de Itapevi repudia áudio sexista atribuído a ‘Mamãe Falei’: “Nunca teve o meu apoio”

Áudios dizem que mulheres ucranianas são 'fáceis, porque são pobres'. 'Se pegar a fila da melhor balada do Brasil, não chega aos pés da fila de refugiados aqui', diz áudio atribuído ao parlamentar que é pré-candidato ao governo de São Paulo e filiado ao Podemos, mesmo partido de Igor Soares

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), se manifestou na noite desta sexta-feira (4) em suas redes sociais para repudiar os áudios sexistas e machistas atribuídos ao deputado estadual e pré-candidato ao governo de São Paulo, Arthur do Val, conhecido como ‘Mamãe Falei’, que também é do Podemos-SP.





Quando foi decidida a sua filiação no Podemos, Igor disse que, imediatamente, saiu da presidência estadual do partido “por não concordar com a postura deste parlamentar”.





“Agora, ao ter acesso a possíveis áudios do deputado sobre mulheres ucranianas, tenho convicção que fiz a melhor escolha. Repudio as declarações divulgadas pela imprensa. Lamentável a atitude do parlamentar que nunca teve o meu apoio e agora muito menos. Mais respeito, por favor”, escreveu.





Nos áudios vazados atribuídos ao deputado, que é membro do Movimento Brasil Livre (MBL), ele descreve as impressões sobre as mulheres ucranianas e, em um dos trechos, afirma que elas "são fáceis, porque são pobres". O áudio diz também que a fila de baladas brasileiras “não chega aos pés da fila de refugiados aqui”. Mamãe Falei estava na Ucrânia sob o pretexto de auxiliar a resistência local contra a invasão russa. Ele está voltando para o Brasil na noite desta sexta.





“Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”, diz o áudio.





Em outro trecho, o áudio diz: "Passei agora quatro barreiras alfandegárias, duas casinhas pra cada país. Eu contei, são doze policiais deusas. Que você casa e faz tudo que ela quiser. Eu estou mal cara, não tenho nem palavras para expressar. Quatro dessas eram 'minas' que você se ela cagar você limpa o c* dela com a língua. Assim que essa guerra passar eu vou voltar para cá".





Em nota assinada por Renata Abreu, deputada federal e presidente do Podemos, o partido classificou as declarações de "gravíssimas e inaceitáveis" e disse que "instaura de imediato um procedimento disciplinar interno para apuração dos fatos".





A deputada estadual Isa Penna (PSOL) afirmou, em seu perfil do Twitter, que Arthur ligou para ela pedindo sua opinião sobre os áudios vazados. Em um vídeo, Isa diz que acha que ele está "muito ferrado" e que está "entrando com uma representação jurídica contra o Arthur com as advogadas Isabela Del Monde, Maira Recchia, Gabriela Araújo e Priscila Pamela dos Santos".





"É TODO DIA, - absolutamente todos os dias -, que um homem com poder faz um escárnio imensurável de violência e misoginia. É essa pessoa que vocês querem que a gente conviva no parlamento?", disse.





A cúpula do MBL afirmou nesta sexta-feira que analisa os áudios.





Matéria com informações do Metrópoles e G1