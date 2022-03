Sequestro em Cotia termina com acidente na Raposo e dois criminosos presos

Vídeo mostra o momento em que a vítima é sequestrada; assista

Dupla foi presa em flagrante. Foto enviada ao Cotia e Cia





Dois criminosos foram presos em flagrante nesta terça-feira (8) após sequestrar uma mulher de 30 anos no cruzamento da Rua Poker com a Estrada da Aldeinha, em Carapicuíba. A reportagem do Cotia e Cia teve acesso ao vídeo que mostra o momento em que a vítima é sequestrada pela dupla [veja no final da reportagem].





As imagens mostram a mulher dentro do carro em um estacionamento. Logo em seguida, um dos bandidos aparece abordando a vítima. Ele vestia uma blusa cinza com capuz. Na sequência, o outro criminoso aparece e entra pela porta traseira do veículo, onde a vítima foi colocada. Em questão de segundos, eles saem tranquilamente do local.





Acionada, a Polícia Militar avistou o veículo roubado na altura do km 29 da rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, e deu ordem de parada. Mas os criminosos não obedeceram e empreenderam fuga.





Próximo ao bairro Rio Cotia, eles bateram o carro. Um conseguiu correr, mas foi capturado logo em seguida. O outro, identificado como Alexandre Pais Diniz, de 32 anos, permaneceu dentro do veículo com a vítima e foi preso.





Alexandre assumiu aos policiais que ele e o comparsa Ryan Gregório Aragão, de 20 anos, renderam a vítima para obrigá-la a realizar transferências bancárias, via PIX, e utilizar seus cartões bancários.





A vítima sofreu ferimentos após o acidente e foi encaminhada ao Hospital São Francisco. Não conseguimos informações sobre o estado de saúde dela.





Carro da vítima parado em frente a Delegacia de Polícia da Granja Viana. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

A dupla foi autuada em flagrante por crime de extorsão qualificado pelo concurso de duas pessoas, emprego de arma de fogo e pela retenção da vítima. Eles foram encaminhados para a Cadeia Pública de Cotia para posterior apresentação em audiência de custódia. O caso foi registrado no 2º DP de Cotia





VEJA O VÍDEO DO MOMENTO DO SEQUESTRO